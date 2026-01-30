Universitario de Deportes recibió una buena noticia a puertas del arranque del Torneo Apertura 2026. Y es que RPP pudo conocer que Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron el examen de nacionalización peruana para no ocupar plaza de extranjeros.

La información recopilada indica que los defensas del cuadro crema sacaron una nota aprobatoria, luego que hace unas semanas desaprobaron su examen.

De esta manera, Universitario espera recibir oficialmente la noticia para anunciarlo en sus redes sociales. Se espera que ambos jugadores serán inscritos como peruanos antes que acabe febrero.

El tricampeón nacional tendrá un cupo de extranjero libre debido que liberarán estas dos plazas de Riveros y Di Benedetto.

Hay que indicar, que los futbolistas desaprobaron en su primera evaluación, pero el proceso de nacionalización le permitía tener dos oportunidades más.

Universitario no contará con Riveros ni Di Benedetto

A la espera que se oficialice su nacionalización, el entrenador Javier Rabanal no podrá contar Riveros y Di Benedetto, que fueron titulares indiscutible en la consagración del tricampeón.

Rabanal maneja alinear a Caín Fara y Aldo Corzo en la línea defensiva para el duelo ante ADT por la primera jornada del Torneo Apertura.