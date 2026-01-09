Alianza Lima arranca en la altura: así es el calendario blanquiazul en la Liga1 Te Apuesto 2026

La consigna en La Victoria es clara para el 2026: ir por el título nacional. Así, Alianza Lima ya conoce el calendario que deberá seguir a lo largo de esta temporada para buscar la conquista de la Liga1 Te Apuesto.
El sorteo del fixture presentó el camino para los blanquiazules, que no han escatimado esfuerzos en formar un plantel de alto valor y que estará bajo la dirección del argentino Pablo Guede.
Al equipo llegaron fichajes resonantes como Jairo Vélez, Luis Ramos, el ‘9’ argentino Federico Girotti, pero acaso el refuerzo más importante es el del lateral Luis Advíncula, quien se suma tras ponerle punto final a su etapa en Boca Juniors.
Alianza Lima pondrá oficialmente en marcha la temporada en la altura ante Sport Huancayo. Tras este encuentro, sostendrán el duelo en Paraguay contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.
Los íntimos tendrán su primer encuentro en casa frente a Comerciantes Unidos y solo unos días después jugarán en Matute otra vez por la Copa Libertadores.
El calendario muestra el clásico con Universitario en el Monumental por la fecha 9 del Apertura y después serán otra vez visitantes midiéndose a ADT.
En la jornada 13 recibirá Alianza Lima al ascendido CD Moquegua y repetirá en la fecha próxima frente a Sporting Cristal. El sorteo también definió que el reencuentro de los blanquiazules con el excapitán Hernán Barcos será en el final, con el escenario de Cajamarca para el Apertura.
Fixture de Alianza Lima en la Liga1 Te Apuesto 2026
TORNEO APERTURA
Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima (V)
Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (L)
Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima (V)
Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys (L)
Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima (V)
Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar (L)
Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (V)
Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II (L)
Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (V)
Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima (V)
Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC (L)
Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima (V)
Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua (L)
Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (L)
Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima (V)
Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas (L)
Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima (V)
En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.
Alianza Lima: altas y bajas en la temporada 2026
Altas: Pablo Guede (DT) [ARG], Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos, Alejandro Duarte, Federico Girotti [ARG], Mateo Antoni [URU] y Luis Advíncula.
Renovación: Renzo Garcés, Eryc Castillo [ECU], Ángel De la Cruz, Paolo Guerrero y Alan Cantero [ARG].
Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Ángelo Campos, Pablo Lavandeira, Brian Arias y Cristian Neira.