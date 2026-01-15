Lisandro Alzugaray, la figura de LDU que quiere Universitario para la temporada 2026

Con la oficialización del séptimo cupo de extranjeros para la Liga1 Te Apuesto 2026, los planes cambiaron en Universitario de Deportes. El club, que en principio apuntaba a reforzarse con un centrocampista tras la marcha de Rodrigo Ureña, va ahora por un jugador que potencie la zona ofensiva.

En Universitario, según pudo conocer RPP, el nombre que más gusta para utilizar ese cupo de extranjero es el del argentino Lisandro Alzugaray, de 35 años, quien es una de las figuras del LDU Quito, último semifinalista de la Copa Libertadores.

Lisandro Alzugaray, en la mira de Universitario

Lisandro Alzugaray, que se formó en las juveniles de Lanús, comenzó su carrera profesional en el Atlético Paraná argentino. Tras pasar por elencos del ascenso en su país, disputó una campaña de Primera División por primera vez en 2016 con el San José boliviano.

Tras ello se hizo un lugar en otras competiciones de la máxima categoría. Pasó por Newell’s Old Boys y Central Córdoba en Argentina, por Aucas y Universidad Católica en Ecuador, hasta que en 2022 tuvo un paso sin éxito por Arabia Saudita.

En Católica dejó buenas impresiones, por lo que en 2023 fue fichado por LDU Quito, el cual ha sido su equipo en las últimas tres temporadas.

Con los albos tiene más de 100 partidos oficiales, llegando a convertirse en referente y también portando la cinta de capitán. Cuenta con cuatro títulos con Liga, siendo dos en la Serie A y resalta la Copa Sudamericana 2023, que ganó compartiendo equipo con Paolo Guerrero.

Alzugaray, un conocido de Javier Rabanal

El entrenador Javier Rabanal conoce a Lisandro Alzugaray al ser rivales, como entrenador y jugador, en el fútbol ecuatoriano. El español dio el visto bueno para intentar el fichaje, aunque esto no será sencillo dado que cuenta con un año más de contrato con LDU.

Durante la temporada 2025, Alzugaray disputó 51 partidos. Bajo la dirección técnico de Tiago Nunes, convirtió nueve goles y brindó 4 asistencias en las competiciones locales, mientras que en la Copa Libertadores aportó 1 asistencia y 5 goles, siendo el máximo anotador de su representativo.

Lisandro Alzugaray, de perfil zurdo, se desempeña como extremo, mediapunta y volante ofensivo, una polifuncionalidad en ataque que agrada a Rabanal para aprobar el intento de cerrar su incorporación.