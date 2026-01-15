Giro de 180 grados: Universitario se reúne con club de la MLS para negociar por César Inga

César Inga es uno de los principales jugadores de Universitario para la temporada 2026 y hay chances de que salga a poco del inicio de la Liga1 Te Apuesto.

Y es que si bien hace unos días se reportó que en Universitario de Deportes rechazaron una propuesta de Sporting Kansas City por César Inga, RPP pudo conocer que directivos del club de la MLS están en la ciudad de Lima y se han reunido con sus pares de la 'U'.

La intención de parte de Kansas City es que se retome el diálogo con los merengues, todo para hacerse con el fichaje de Inga. En el club peruano están en la expectativa de conocer la nueva propuesta por el polifuncional futbolista del equipo que ahora dirige el español Javier Rabanal.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis