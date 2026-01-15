Últimas Noticias
Giro de 180 grados: Universitario se reúne con club de la MLS para negociar por César Inga

César Inga es campeón con la camiseta de Universitario.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer sobre la reunión entre directivos del cuadro norteamericano y Universitario. ¿Se va César Inga?

César Inga es uno de los principales jugadores de Universitario para la temporada 2026 y hay chances de que salga a poco del inicio de la Liga1 Te Apuesto.

Y es que si bien hace unos días se reportó que en Universitario de Deportes rechazaron una propuesta de Sporting Kansas City por César Inga, RPP pudo conocer que directivos del club de la MLS están en la ciudad de Lima y se han reunido con sus pares de la 'U'.

La intención de parte de Kansas City es que se retome el diálogo con los merengues, todo para hacerse con el fichaje de Inga. En el club peruano están en la expectativa de conocer la nueva propuesta por el polifuncional futbolista del equipo que ahora dirige el español Javier Rabanal.

César Inga tiene contrato en la 'U' hasta fines del año 2027.
| Fuente: Club Universitario de Deportes

Se define el futuro de César Inga

Desde el lado del club de la MLS tienen la intención de mejorar la propuesta inicial y en el tricampeón peruano están dispuestos a escuchar, mostrando sus expectativas económicas.

Por lo menos, en la 'U' esperan recibir 1 millón de dólares de manera líquida por un eventual traspaso. Es decir, sin contar los montos que reciben en el jugador y el representante de este último.

El pasado 8 de enero, el gerente deportivo Álvaro Barco habló y dio la razón por la que en un primer momento descartaron la venta de César Inga.

"Hay que valorar las cosas porque acá hay dos o tres afectados. Sin duda que el representante tiene una misión de traspasar al jugador, pero hay que valorar el momento. Esto hubiese sido ideal si era en diciembre para conseguir un reemplazo acorde con su nivel. En diciembre uno consigue y hoy tendría que salir a comprar. No vamos a gastar montos desequilibrados que no van acorde con las finanzas de la institución. En este momento no es fácil desprenderse no solo de él, sino de cualquiera", sostuvo en Campo Mar U.

Con Universitario, ¿cómo se jugará la fecha 1 del Apertura de la Liga1 2026?

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental U Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Universitario de Deportes César Inga Sporting Kansas City

