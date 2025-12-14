Una alfombra: así luce el césped del Garcilaso de la Vega previo al Cusco vs. Sporting Cristal

Este domingo, Cusco FC recibe a Sporting Cristal en lo que será el duelo de vuelta de la gran final de playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025.

En la ida, Sporting Cristal ganó por 1-0, por lo que Cusco está obligado a ganar en el Estadio Garcilaso -por lo menos con un gol de diferencia- para forzar la tanda de penales. El que resulte como ganador irá como Perú 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026 en su fase de grupos.

Así, el recinto de Cusco espera recibir a ambos elencos y este presenta, en lo que tiene que ver con su césped, un estado óptimo a diferencia del primer cotejo entre los dos en el Nacional de Lima.

RPP, previo al encuentro, pudo acceder al estadio y observó que el gramado de juego está en un muy buen estado.

¿Qué canal transmite el Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por TV?

El partido será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cusco FC vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Cusco FC vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; José Zevallos, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva ©, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto; y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell ©, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.