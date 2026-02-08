Franco Velazco por arbitraje de Kevin Ortega: "Terminó perjudicando directa y exclusivamente a Universitario"

Hay molestia en Universitario por lo ocurrido en las últimas horas en la Liga1. Sucede que los cremas consideran que el árbitro Kevin Ortega erró al cobrar un penal a favor de Cusco FC a poco del final de su último partido, lo que significó el 1-1 en el marcador.

Jugadores como Diego Romero y José Carabalí mostraron su desazón al respecto. No todo quedó allí porque desde las altas esferas de Universitario también se pronunciaron; así lo mostró el administrador Franco Velazco Imparato por medio de su cuenta oficial en la red social X.

"Lo ocurrido con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", dijo.

Franco Velazco no se guardó nada contra Kevin Ortega

Además, el también exabogado de la 'U' manifestó que elaborarán un pedido para que los audios de Ortega con el VAR les sean entregados.

"Presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados", indicó.

Más adelante, el mandamás de Universitario sostuvo que le genera suspicacia que este tipo de hechos se den en los primeros partidos del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

"Finalmente, preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral", sentenció.

Por último, añadió que espera que se adopten "medidas inmediatas que garanticen imparcialidad, transparencia y un arbitraje capaz de tomar decisiones con independencia y sin verse condicionado por presiones externas o el entorno digital".