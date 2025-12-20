Últimas Noticias
"A darlo todo, goleador": Sporting Cristal anunció la renovación de Irven Ávila 2026

Irven Ávila es un referente en Sporting Cristal.
Irven Ávila es un referente en Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Irven Ávila, de 35 años, amplió su vínculo con Sporting Cristal. El veterano delantero ya es considerado un jugador histórico del club rimense.

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal confirmó que la permanencia de Irven Ávila para la próxima temporada. Así se dio la continuidad del tercer máximo goleador en la historia rimense.

"¡A seguir haciendo historia, Cholito! Irven Ávila renovó su contrato y jugará en Sporting Cristal durante la temporada 2026. ¡A darlo todo, goleador!", dice el mensaje de Sporting Cristal.

De esta manera, Ávila cumplirá su sexta temporada consecutiva con Cristal, que aseguró un año más a uno de sus delanteros históricos.

El exjugador de Monarcas Moreloa y Liga de Quito suma 140 goles con la camiseta celeste y solo está detrás de Alberto Gallardo (148) y Jorge Soto (175).

Títulos y distinciones de Irven Ávila en Cristal:

Título Nacional 2012

Título Nacional 2014

Título Nacional 2016

Copa Bicentenario 2021

Irven Ávila Sporting Cristal Liga1 Fputbol Peruano

