Sporting Cristal goleó a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil Sub 18 y clasificó a la Copa Libertadores Sub 20

Sporting Cristal se consagró campeón del Torneo Juvenil Sub 18 2025 al derrotar por 3-0 a Alianza Lima en la final vuelta, que se disputó este sábado en La Florida.

Tras el 0-0 de la ida, que se jugó en el complejo Esther Grande de Bentín, los celestes aprovecharon su localía para golear y quedarse con el título, que además le abre las puertas para afrontar la Liga3 desde la próxima temporada y jugar la Copa Libertadores Sub 20 de 2026.

Goleada de Cristal sobre Alianza Lima

El elenco Sub 18 de los rimenses, dirigido por Rubén ‘Panaderito’ Díaz, tomó el control de las acciones desde el principio, aunque abrió el marcador recién a los 34’ a través de Lionel Herrera.

El arquero César Bautista fue clave cuando Alianza Lima se volcó al ataque para conseguir emparejar la cuenta. Los de Díaz volvieron a manejar el encuentro en el complemento y sobre el final consiguió los tantos que definieron la final.

Fabio Quiróz marcó a los 83’ y en los descuentos llegó el momento de Josemaría Mellán para sentenciar el triunfo.

Los bajopontinos contaron con futbolistas dentro de la edad permitida, pero que ya son parte del plantel profesional, como el caso de Maxloren Castro, quien portó la cinta de capitán en las dos finales.

Sporting Cristal de esta manera logra levantarse tras una temporada anterior a nivel juvenil en la que sorpresivamente fue eliminado de forma prematura. Jugándose el Torneo de Promoción y Reservas 2024, en el que buscaba el bicampeonato, cayó por penales ante Sport Boys en octavos de final. Iván Bulos, actual asistente en el comando técnico de Paulo Autuori, estaba a cargo de ese equipo.

🏆Felicitamos a @ClubSCristal por consagrarse campeón 2025 del Torneo Juvenil Sub18.



Un logro que refleja trabajo formativo, constancia y proyección a futuro. 👏 pic.twitter.com/0HnclccyFq — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 20, 2025

Doble premio para Sporting Cristal

El título en el Torneo Juvenil Sub 18 le permite a Sporting Cristal acceder a la Liga3 del 2026, el certamen en el que este año ya compitieron los representativos de Universitario y Alianza Lima.

Asimismo, la conquista lleva al equipo de Rubén Díaz a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores Sub 20, que se realizará en Ecuador.