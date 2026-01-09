Universitario inicia ante ADT: este es el fixture de los cremas en la Liga1 Te Apuesto 2026

Tres títulos consecutivos, pero la hinchada crema quiere más. Universitario de Deportes ya conoce su camino en la búsqueda del tetracampeonato de la Liga1 Te Apuesto, tras realizarse el sorteo del fixture para la temporada 2026.

Será un año con 18 equipos y un formato con Apertura y Clausura, jugándose en una ronda por cada torneo donde se enfrentarán todos contra todos a lo largo de 17 fechas.

Después del tricampeonato, Universitario presenta para este curso novedades en su plantilla y también el comando técnico, donde cuenta ahora con el español Javier Rabanal, nada menos que ganador del título liguero ecuatoriano.

La temporada de la ‘U’ comenzará oficialmente como local ante ADT en el Estadio Monumental. Tras ello, a los cremas se les presentará el reto de medirse a Cusco FC en la altura.

En a cuarta jornada visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, para luego volver a su recinto y tener frente a sí al FC Cajamarca de Hernán Barcos.

El clásico del fútbol peruano con Alianza Lima quedó fijado para la fecha 9, con el Monumental siendo el escenario del Torneo Apertura. Luego la ‘U’ será local otra vez para chocar con Deportivo Garcilaso.

En las jornadas 13 y 14 sostendrán dos visitas consecutivas cuando enfrenten a Juan Pablo II y Sport Boys. El cierre del certamen con Sport Huancayo en Ate.

Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)

Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)

Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)

Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)

Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)





En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.

Universitario: altas y bajas en la temporada 2026

Altas: Javier Rabanal (DT) [ESP], Diego Romero, Caín Fara [ARG], Héctor Fértoli [ARG] y Sekou Gassama [SEN].

Renovación: Miguel Vargas, Williams Riveros [PAR], Matías Di Benedetto [ARG] y Horacio Calcaterra.

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Rodrigo Ureña, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez.