¡Clásico a la vista! Esta es la fecha y sede del primer Universitario vs. Alianza Lima de la Liga1 2026

Se realizó el sorteo del fixture de la Liga1 Te Apuesto para la temporada 2026. Los 'compadres' ya conocen sus respectivos calendarios en la nueva campaña de la Primera División y con ello también quedó establecido las fechas de los clásicos del fútbol peruano.

Para este año, los clásicos tendrán nuevos protagonistas, partiendo desde los entrenadores. Tras el tricampeonato llegó a Universitario el español Javier Rabanal, mientras que toma las rienda de Alianza Lima el argentino Pablo Guede.

Ambos medirán fuerzas por primera vez de manera oficial en la fecha 9 del Torneo Apertura, cuando la 'U' reciba en el Monumental a los íntimos, que se llevará a cabo durante el mes de abril.

La revancha tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva para el Torneo Clausura. Los blanquiazules chocarán con los cremas en la novena jornada de aquel certamen.

Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)

Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)

Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)

Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)

Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)





En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.

FIXTURE DE LA LIGA1 TE APUESTO 2026Fuente: Liga1

Fixture de Alianza Lima en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima (V)

Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (L)

Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima (V)

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys (L)

Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima (V)

Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar (L)

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (V)

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II (L)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (V)

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima (V)

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC (L)

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima (V)

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (L)

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima (V)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas (L)

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima (V)



