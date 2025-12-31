Héctor Fértoli se asoma en Universitario: acuerdo listo con Racing para su llegada al equipo crema

Un cupo de extranjeros se liberó en Universitario de Deportes con la salida de Rodrigo Ureña, pero el club está cerca de ocupar esa plaza. Según pudo conocer RPP, los cremas ya tienen un acuerdo para incorporar al futbolista argentino Héctor Fértoli para la temporada 2026.

Héctor Fértoli, mediocampista de 31 años, forma parte de las filas del Racing Club de su país, sin embargo, en el último curso estuvo a préstamo en Tigre de la Primera División.

Universitario ya cuenta con el acuerdo con la ‘Academia’ para poder sumar al futbolista para el 2026 en condición de cesión.

Héctor Fértoli rumbo a Universitario

Héctor Fértoli, el ‘Rayo’ como lo conocen en Argentina, toma fuerza para llegar a la ‘U’ con miras al año entrante, donde los merengues apuntan a buscar su cuarto título consecutivo en la Liga1 y superar la instancia de octavos de final en la Copa Libertadores.

De acuerdo apuntó el periodista César Luis Merlo, a la cesión que brindará Racing se le agrega la opción de compra a favor del cuadro peruano.

En Universitario aguardan poder cerrar oficialmente la operación por Fértoli para realizar el anuncio del fichaje antes de que termine 2025.

Hasta el momento, el entrenador Javier Rabanal tiene como jugadores extranjeros a los refuerzos Caín Fara (Argentina) y Sekou Gassama (Senegal). A ellos se suma que continúa José Carabalí (Ecuador), mientras que el club aguarda conseguir la nacionalización peruana de Matías Di Benedetto (Argentina) y Williams Riveros (Paraguay) para liberar dos plazas más. Con Héctor Fértoli completarían a los seis extranjeros posibles que pueden registrar en la Liga1.

¿Quién es Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli, natural de Santa Fe, realizó su debut profesional en 2014, siendo parte del Newell’s Old Boys. En las filas de la ‘Lepra’ continuó hasta el curso 2018-19.

Toda su carrera la ha realizado en elencos de la Primera División de Argentina, siendo estos San Lorenzo, Racing Club, Talleres de Córdoba, Huracán y Tigre, en el que estuvo cedido el último año.

Fértoli, de perfil diestro, se desempeña como mediocampista interior y también ha jugado en la posición de extremo. Durante el 2025 apareció en 19 partidos, contribuyendo con un gol y una asistencia. Eso sí, su último encuentro fue en setiembre (entró de cambio), en el triunfo frente a Central Córdoba. Después de ello se quedó en el banco de suplentes del Matador.