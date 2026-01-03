"Le gustó el proyecto": presidente de FC Cajamarca reveló cómo se dio la contratación de Hernán Barcos

Le gustó el proyecto. Omar Zavaleta, presidente de FC Cajamarca, reveló cómo se dio el contacto para presentarle una propuesta formal a Hernán Barcos.

En conversación con Campeonísimo, la autoridad deportiva indicó que siempre está atento a las redes sociales y que, al enterarse de la salida del argentino de Alianza Lima, le pidió a sus contactos el número de celular para conversar con él.

"Nosotros, en redes sociales, paramos viendo los jugadores que quedan libres y justo, en ese momento, veo una publicación de Hernán Barcos que queda libre", indicó en un primer momento.

"Entonces, a mis contactos, les dije que me busquen el número del señor Hernán, yo quiero hablar con él, me pasaron el número y lo llamé", complementó.

Hernán Barcos se enamoró del proyecto FC Cajamarca

Luego, Omar Zavaleta indicó que le explicó el proyecto a Hernán Barcos y que el jugador le pidió que terminen los playoffs para tomar una decisión, la cual -como se sabe- fue aceptar la propuesta del club cajamarquino.

"Hablamos cerca de una hora del proyecto, metas del club, de los objetivos, le gusto. Me dijo que esperara un poco, que terminen los playoffs y nos íbamos a reunir. Así logramos cerrar la contratación de Hernán Barcos".