Javier Rabanal se ilusiona con Universitario: confirmó su fichaje como nuevo técnico tras anuncio del club

Inicia un nuevo capítulo en Universitario, de cara al corto y mediano plazo a nivel local e internacional. Y es que la tienda crema, tras la marcha de Jorge Fossati, dio paso al español Javier Rabanal como su nuevo director técnico para la temporada 2026.

Javier Rabanal ya fue anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y a poco de su arriba a la capital peruana fue el mismo el DT quien mostró su ilusión por llegar al actual tricampeón de la liga peruana de primera división.

"Hoy empezamos a escribir una nueva historia, Universitario. ¡Nos vemos en Lima!", fue lo que colocó Rabanal en sus redes sociales oficiales de Instagram y X.

La publicación del estratega europeo fue acompañada del 'post' que hizo el club nacional con relación al anuncio de su nuevo estratega.

Además, los hinchas del elenco merengue saludaron su designación. Esperan que bajo su dirección técnica se llegue al ansiado tetracampeonato, además de alcanzar -como mínimo- a octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Universitario le da la bienvenida a Javier Rabanal

"Bienvenido a su nueva casa, 'profe'. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!", le dijeron a Javier Rabanal en Universitario.

Hay que tener en cuenta que el DT llega como campeón de la Liga Pro de Ecuador con el buzo de Independiente del Valle. Tiene pasado en la filial del cuadro ecuatoriano, además de formarse en el fútbol español, canadiense, chino y neerlandés.

Por otra parte, su llegada a la ciudad de Lima está prevista para este lunes 22 de diciembre antes de las 3:00 p.m. Posteriormente, será presentado en conferencia de prensa, según dieron cuenta las redes sociales de la 'U' en las últimas horas.