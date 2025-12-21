Javier Rabanal se despidió de Independiente del Valle y está próximo a ser el nuevo DT de Universitario

Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El estratega español se despidió este domingo de Independiente del Valle, cuadro con el que logró ganar la liga ecuatoriana esta temporada.

En su publicación, compartida a través de su perfil de Instagram, Rabanal relató su experiencia en el 'Matagigantes', en donde también se desempeñó como entrenador del equipo filial.

"Hoy toca despedirse del lugar en el que he desarrollado mi labor en las últimas temporadas. Llegué en enero de 2024 al Valle de los Sueños gracias a Andoni Bombín y Arkaitz Mota para dirigir a Independiente Juniors y encontré un grupo que nos hizo disfrutar a todos en una categoría muy difícil como lo es la Serie B dejando para la historia aquel partido de Copa Ecuador precisamente contra el rival con el que hoy cerramos el círculo", expresó.

El técnico, originario de Canarias, agradeció la confianza brindada por la dirigencia del club 'negriazul' a él y a su cuerpo técnico, luego de lograr los objetivos en su primer año como DT del primer equipo.

"En esta temporada nos hemos proclamado campeones de la Serie A por segunda vez en la historia, sumando así un trofeo a un club que este año se ha quedado a un solo título de ganar todas las categorías masculinas y femeninas del país", manifestó.

Rabanal también dedicó palabras de agradecimiento a los jugadores y demás integrantes del plantel, de quienes destacó su "actitud diaria", así como el apoyo "desde el primer día" de Michel Deller y Franklin Tello, accionistas de IDV.

"A todos los que componen las Formativas IDV, personal del club y aficionados ¡GRACIAS POR TODO!", cierra el mensaje.

Trayectoria de Javier Rabanal

Tras la accidentada salida de Jorge Fosatti, Javier Rabanal, de 45 años, fue el elegido por Universitario de Deportes para liderar el plantel que buscará repetir el plato en 2026 y lograr el ansiado tetracampeonato nacional. RPP pudo conocer que Rabanal firmará un acuerdo por dos temporadas.

Campeón de la Liga Pro con IDV este año, el español también alcanzó con el 'negriazul' las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que cayó eliminado ante Atlético Mineiro.

Previo a su llegada al fútbol ecuatoriano, Rabanal dirigió los equipos sub 19 y sub 21 del Willem II de Países Bajos. Luego, recaló en el PSV Eindhoven, uno de los grandes de dicho país, donde fue asistente de Ruud van Nistelrooy.