Copa Libertadores: Carabobo recibirá a Sporting Cristal por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Carabobo vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio Misael Delgado mañana a las 17:00 horas. Ramon Abatti Abel será el árbitro del partido.
El encuentro corresponde a la llave 3 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Misael Delgado.
Así llegan Carabobo y Sporting Cristal
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Libertadores
Carabobo derrotó por 2 a 1 a Huachipato en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores
Sporting Cristal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con 2 de Mayo..
El árbitro designado para el encuentro es Ramon Abatti Abel.
Horario Carabobo y Sporting Cristal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
