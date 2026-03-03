Copa Libertadores: Carabobo recibirá a Sporting Cristal por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Carabobo vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio Misael Delgado mañana a las 17:00 horas. Ramon Abatti Abel será el árbitro del partido.

Carabobo y Sporting Cristal se medirán mañana a las 17:00 horas. El encuentro corresponde a la llave 3 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Misael Delgado.

Así llegan Carabobo y Sporting Cristal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Libertadores

Carabobo derrotó por 2 a 1 a Huachipato en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con 2 de Mayo..

El árbitro designado para el encuentro es Ramon Abatti Abel.

Horario Carabobo y Sporting Cristal, según país