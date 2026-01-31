Liga 1: Alianza Atlético recibirá a Cusco FC por la fecha 1

Te contamos la previa del duelo Alianza Atlético vs Cusco FC, que se enfrentarán el próximo domingo 1 de febrero a las 15:15 horas. Jordi Espinoza Valles será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 1 del campeonato peruano se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 15:15 horas.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Jordi Espinoza Valles.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Los Chankas: 8 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Alianza Lima: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cienciano: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Universitario: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs UTC: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Comerciantes Unidos: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

