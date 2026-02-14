Enfen activa alerta de Niño Costero: fenómeno iniciaría en marzo y se prolongaría hasta noviembre

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) activó el estado de "alerta de El Niño Costero", debido a que el fenómeno empezaría a partir de marzo y persistiría hasta noviembre del presente año.

Asimismo, Enfen prevé que "predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento", en donde podría alcanzar una magnitud moderada en el mes de julio.

En esa línea, sostuvo que en el Pacífico central la condición neutra continuaría hasta mayo de 2026, pero que a partir de junio "es más probable el desarrollo de El Niño" en dicha región, pero con magnitud débil.

Además, el pronóstico vigente para el periodo febrero-abril 2026 advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte.

Respecto al pronóstico hidrológico, ENFEN prevé "que predominen caudales sobre lo normal" en la vertiente del Pacífico, sin descartar eventos de crecidas.

Por ello, recomendaron a adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres.

"Se sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para las acciones correspondientes", añadieron.

📣 #ENFEN activa el estado de “alerta de El Niño Costero”, debido a que iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre. Se prevé que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. pic.twitter.com/uWYfW5zrFn — ENFEN (@enfenperu) February 14, 2026

Reporte de Indeci

Como se recuerda, el pasado 11 de febrero, general Luis Arroyo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que el Fenómeno El Niño se presentaría en Perú desde marzo y se prolongaría hasta octubre de este año.

Asimismo, informó que llegaría en su categoría leve y tendría más presencia en las costas del país.

“Se produciría siempre en esa eventualidad, desde marzo y se prolongaría hasta octubre. En ese tiempo podría desarrollarse un Niño, [provocando] lluvias esporádicas, como normales, ligeramente superior a los normales. Y en la costa, básicamente, de Tumbes a Ica. […] Cuando estamos en lluvias estacionales, hace daño a la población, pero porque aún les faltan ciertos drenajes a algunas ciudades”, indicó.