Liga 1: Por la fecha 19, Alianza Universidad recibirá a Juan Pablo II

Toda la previa del duelo entre Alianza Universidad y Juan Pablo II. El partido se jugará en el estadio Heraclio Tapia mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Michael Espinoza Valles.

Desde las 15:00 horas, Alianza Universidad y Juan Pablo II se enfrentan mañana por la fecha 19 de la Liga 1 en el estadio Heraclio Tapia.

Así llegan Alianza Universidad y Juan Pablo II

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Alianza Atlético. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II venció en casa a Grau por 3 a 1.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Juan Pablo II.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Espinoza Valles.

Horario Alianza Universidad y Juan Pablo II, según país