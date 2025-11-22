Últimas Noticias
Liga 1: Sport Huancayo se enfrentará ante Cusco FC por la fecha 19

Cusco FC se mide ante Sport Huancayo en el estadio Huancayo mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Edwin Ordoñez Medina.

Mañana desde las 15:00 horas, Sport Huancayo recibirá a Cusco FC en el estadio Huancayo, por la fecha 19 de la Liga 1.

Así llegan Sport Huancayo y Cusco FC

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo ganó el encuentro previo ante UTC por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC llega triunfante luego de ver caer a Sport Boys con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se impuso por 3 a 0.

Edwin Ordoñez Medina es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Sport Huancayo y Cusco FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

