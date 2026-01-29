Últimas Noticias
Liga 1: Sport Huancayo y Alianza Lima se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Sport Huancayo y Alianza Lima. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Sport Huancayo y Alianza Lima, por la fecha 1 del campeonato peruano, se jugará el próximo viernes 30 de enero, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Huancayo.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Alianza Lima quien ganó 1 a 2.


Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 2: vs Grau: 7 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 2: vs Comerciantes Unidos: 8 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
Horario Sport Huancayo y Alianza Lima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Sport Huancayo Alianza Lima Liga 1

