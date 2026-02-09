Jornada de partidazos: conoce la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura no se mueve. La Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

La jornada empezará el viernes 13 de febrero con dos encuentros: UTC enfrentará a Cusco FC y Universitario recibirá a Cienciano.

El sábado 14 de febrero se disputarán cuatro cotejos: Deportivo Garcilaso enfrentará a ADT, Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal, Sport Boys jugará ante Atlético Grau y Alianza Atlético jugará con Alianza Lima.

Y el domingo 15 de febrero se cerrará la fecha con tres partidos: Sport Huancayo vs FC Cajamarca, Comerciantes Unidos vs Los Chankas y FBC Melgar jugará con CD Moquegua.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC vs Cusco FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Universitario vs Cienciano

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Monumental

Sábado 14 de febrero

Deportivo Garcilaso vs ADT

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: C.D. Juan Pablo II

Sport Boys vs Atlético Grau

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

FBC Melgar vs CD Moquegua

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: UNSA