Jornada de partidazos: conoce la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura no se mueve. La Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.
La jornada empezará el viernes 13 de febrero con dos encuentros: UTC enfrentará a Cusco FC y Universitario recibirá a Cienciano.
El sábado 14 de febrero se disputarán cuatro cotejos: Deportivo Garcilaso enfrentará a ADT, Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal, Sport Boys jugará ante Atlético Grau y Alianza Atlético jugará con Alianza Lima.
Y el domingo 15 de febrero se cerrará la fecha con tres partidos: Sport Huancayo vs FC Cajamarca, Comerciantes Unidos vs Los Chankas y FBC Melgar jugará con CD Moquegua.
Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Viernes 13 de febrero
UTC vs Cusco FC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Universitario vs Cienciano
- Hora: 8:30 p.m.
- Estadio: Monumental
Sábado 14 de febrero
Deportivo Garcilaso vs ADT
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Juan Pablo II vs Sporting Cristal
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Sport Boys vs Atlético Grau
- Hora: 5:30 p.m.
- Estadio: Miguel Grau
Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Mansiche
Domingo 15 de febrero
Sport Huancayo vs FC Cajamarca
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: IPD Huancayo
Comerciantes Unidos vs Los Chankas
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
FBC Melgar vs CD Moquegua
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: UNSA