Jornada de partidazos: conoce la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Entérate de las fechas y los horarios de los partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

El Torneo Apertura no se mueve. La Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. 

La jornada empezará el viernes 13 de febrero con dos encuentros: UTC enfrentará a Cusco FC y Universitario recibirá a Cienciano. 

El sábado 14 de febrero se disputarán cuatro cotejos: Deportivo Garcilaso enfrentará a ADT, Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal, Sport Boys jugará ante Atlético Grau y Alianza Atlético jugará con Alianza Lima.

Y el domingo 15 de febrero se cerrará la fecha con tres partidos: Sport Huancayo vs FC Cajamarca, Comerciantes Unidos vs Los Chankas y FBC Melgar jugará con CD Moquegua.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC vs Cusco FC

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón

Universitario vs Cienciano

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: Monumental

Sábado 14 de febrero

Deportivo Garcilaso vs ADT

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

  • Hora: 3:15 p.m.
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Sport Boys vs Atlético Grau

  • Hora: 5:30 p.m.
  • Estadio: Miguel Grau

Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Mansiche

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs FC Cajamarca

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

  • Hora: 3:15 p.m.
  • Estadio: Juan Maldonado

FBC Melgar vs CD Moquegua

  • Hora: 6:30 p.m. 
  • Estadio: UNSA
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Alianza Lima Universitario de Deportes Cienciano Cusco FC Sporting Cristal

