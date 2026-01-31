Liga 1: Universitario y ADT de Tarma se encuentran en la fecha 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Universitario vs ADT de Tarma. El duelo, a disputarse en el estadio Monumental de la U el domingo 1 de febrero, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Micke Palomino Huaminí.

Universitario recibe el próximo domingo 1 de febrero a ADT de Tarma por la fecha 1 del campeonato peruano, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental de la U.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario fue el ganador por 1 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Micke Palomino Huaminí.

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Cusco FC: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Cienciano: 13 de febrero - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sporting Cristal: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Sport Boys: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Deportivo Garcilaso: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs UTC: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Horario Universitario y ADT de Tarma, según país