CD Moquegua suspendió su partido de presentación tras no pasar la inspección el estadio 25 de Noviembre

El CD Moquegua, uno de los equipos nuevos de la Liga1 Te Apuesto para la temporada 2026, anunció este miércoles la suspensión de su partido de presentación luego de que el estadio 25 de Noviembre, el que tiene registrado para sus compromisos en condición de local, no pasó la inspección de la Liga de Fútbol Profesional.

“Como resultado de la visita técnica de inspección realizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Área de Infraestructura de la FPF, se ha determinado que el campo de juego del estadio continúe en proceso de recuperación, con la finalidad de garantizar que se encuentre en óptimas condiciones y así asegurar la adecuada participación del club en la Liga 1 2026”, dio a conocer el conjunto sureño a través de un comunicado.

“En ese contexto, y priorizando el correcto desarrollo de la competencia, el cuidado de la infraestructura deportiva y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos, la institución ha dispuesto la suspensión del partido de presentación del primer equipo”, señaló.

El CD Moquegua tenía previsto disputar la Tarde Aurinegra 2026, su jornada de presentación, enfrentando al Deportivo San Marcos de Arica chileno. El partido estaba pactado para el domingo 25 de enero desde el mediodía en el estadio 25 de Noviembre.

¿CD Moquegua en peligro para la Liga1 Te Apuesto 2026?

CD Moquegua suspendió la Tarde Aurinegra y con miras al comienzo de su participación en la Liga1 Te Apuesto 2026 también tomó medidas.

Por la primera fecha del Torneo Apertura, el equipo a cargo de Jaime Serna debutará en condición de visitante ante el Comerciantes Unidos en Cutervo. Será en la segunda jornada cuando le corresponda jugar como local, frente a UTC.

Al respecto, CD Moquegua no sostendrá ese cotejo en el 25 de Noviembre. El partido no se postergará cuando sea programado oficialmente por la Liga ni se intercambiará la localía con UTC. El club buscará otra sede para llevar adelante el duelo y entre sus opciones está jugar en Villa El Salvador o Chincha.

Su siguiente partido como local, por la fecha 4 del Apertura, se llevará a cabo entre el 20 y 23 de febrero, donde se medirá a Deportivo Garcilaso.

CD Moquegua: plantel de la temporada 2026

Arqueros: Carlos Grados, William Falcón, Renzo Figueroa y Thiago Bedoya.

Defensas: José Granda, Aldair Perleche, Brayan Rivera, Cristian Enciso (Paraguay), Kevin Moreno, Juan Diego Lojas, Jimmy Jiménez, Nicolás Amasifuén, Eros Montenegro y Mathías Panizo.

Mediocampistas: Diego Ramírez, Kevin Ruiz, Nicolás Chávez (Paraguay), Cristian Mejía, Claudio Ramírez, José López y Ricardo Chipao.

Delanteros: Brayan Angulo (Ecuador), Jefferson Collazos (Colombia), Yorman Zapata (Colombia), Edgar Lastre (Ecuador), Allonso Dávila y Marcello Negrón.