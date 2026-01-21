Miguel Silveira, fichaje brasileño de la 'U', explicó su falta de continuidad en el fútbol japonés

El fichaje que cerró Universitario de Deportes para la temporada 2026 sin ser anticipado fue el del mediocampista brasileño Miguel Silveira do Santos. Con solo 22 años, llega al fútbol local para ser parte de la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores.

“Estamos muy contentos de estar acá, muy animados para vivir esto el sábado (Noche Crema) y todo el año con los hinchas, es increíble”, declaró a los medios.

Miguel Silveira se convirtió -por el momento- en el octavo y último extranjero del plantel de Universitario. Para concretar su inscripción, el club aguarda que Matías Di Benedetto y Williams Riveros en los próximos días completen satisfactoriamente sus trámites de nacionalización para registrarlos como peruanos, liberando así dos plazas de jugadores del exterior.

“Llegar a Universitario es una oportunidad muy grande, muy buena para mí. Creo que no hay sitio mejor para mí en este momento que Universitario”, apuntó el brasileño.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El ritmo de competencia de Miguel Silveira

Miguel Silveira llegó como agente libre a Universitario. El 2025 estuvo en la Primera División de Japón con el Albirex Niigata, elenco en el que registró un gol y apareció en total en 10 partidos entre todas las competencias. Para el brasileño, ello no afectará su acoplamiento al cuadro crema.

“Es la manera de los japoneses de hacer en el fútbol, son sus decisiones, apenas es eso. El año pasado estaba bien, entrenando siempre”, remarcó.

Miguel estuvo presente el martes en los amistosos entre la ‘U’ y Melgar, aunque no llegó a jugar. El mediocampista aseguró que está con la condición física para ser requerido por Javier Rabanal.

“Estoy entrenando, ya estaba trabajando antes. Ahora continúo, sigo entrenando con mis compañeros. El entrenador cree que estaré pronto”, indicó.

Miguel Silveira, el refuerzo brasileño de la 'U'

Miguel Silveira pasó por tres instituciones durante su etapa formativa, pero siendo el principal de ellos el Fluminense, con el que se ganó un espacio en el plantel profesional en 2019, llegando a debutar ese mismo año gracias al entrenador Fernando Diniz, apenas con 16 años.

Comenzó a tener continuidad con el ‘Tricolor’, pero el atacante se separó de Fluminense en 2021 a raíz de temas de deudas que derivaron en su marcha al Red Bull Bragantino. Comenzando a afirmarse durante el curso siguiente, dio el salto a Europa al ser fichado por el Sochi de la Premier League de Rusia, en el que tuvo su etapa con más participaciones en la campaña 2023-2024.

Para el 2025 se marchó a la J1 League, siendo reclutado por el Albirex Niigata. Su equipo perdió la categoría.