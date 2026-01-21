¡Listo el '9'! Sekou Gassama llegó a Lima para sumarse a la pretemporada de Universitario [VIDEO]

La espera terminó. El centrodelantero español-senegalés, Sekou Gassama, llegó este miércoles al Perú para incorporarse a los trabajos de pretemporada de Universitario de Deportes, previo a la Noche Crema 2026 y al comienzo de la Liga1 Te Apuesto.
Sekou Gassama es el ‘9’ extranjero por el que apostó la directiva de la ‘U’ para este año. La demora para unirse a los entrenamientos de la institución responde a temas personales de índole familiar, por lo que el mismo club le cedió el permiso para llegar al país después que el resto del plantel.
No obstante, el delantero de 30 años ha seguido un cronograma de entrenamientos a doble turno coordinado con el comando técnico de Universitario, por lo que aguardan su adaptación a la dinámica del equipo sea rápida.
Sekou Gassama ya está en Lima
El arribo de Sekou Gassama se dio en medio de gran expectativa. Fue recibido por una delegación de Universitario y de inmediato saliendo del aeropuerto se trasladó a un hotel antes de pasar por los exámenes médicos previos a su firma oficial.
Con la presencia del ‘9’, el entrenador Javier Rabanal ya tendrá a toda su plantilla a disposición. El último fin de semana se integró el volante brasileño Miguel Silveira y el lunes llegó al país el mediapunta argentino Lisandro Alzugaray. La ‘U’ tendrá la opción de sumar un futbolista más del extranjero si consiguen aprobar sus exámenes de nacionalización Williams Riveros y Matías Di Benedetto.
Sekou Gassama, el nuevo delantero de Universitario
Sekou Gassama es un delantero senegalés que ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol europeo, principalmente en España. Pasó por filiales y primeros equipos del Real Valladolid, Rayo Vallecano, Almería, Málaga, Fuenlabrada y Racing de Santander, acumulando experiencia en distintas categorías.
Además de su recorrido en España, Gassama tuvo etapas en el extranjero, con participaciones en el Anorthosis Famagusta de Chipre y la USM Alger de Argelia. Su último club antes de llegar a Perú fue el CD Eldense, donde sumó minutos en la temporada 2024-25, reforzando un perfil marcado por el juego físico.
Universitario de Deportes oficializó su incorporación a fines de 2025, apostando por su experiencia europea y fortaleza como centrodelantero para potenciar el ataque en la Liga1 y en la Copa Libertadores.
Su último partido oficial data del 25 de mayo, por la Segunda División española. Además, su gol más reciente, hecho con el CD Eldense, lo firmó el 8 de marzo del 2025 ante Real Zaragoza.