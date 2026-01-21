¡Listo el '9'! Sekou Gassama llegó a Lima para sumarse a la pretemporada de Universitario [VIDEO]

La espera terminó. El centrodelantero español-senegalés, Sekou Gassama, llegó este miércoles al Perú para incorporarse a los trabajos de pretemporada de Universitario de Deportes, previo a la Noche Crema 2026 y al comienzo de la Liga1 Te Apuesto.

Sekou Gassama es el ‘9’ extranjero por el que apostó la directiva de la ‘U’ para este año. La demora para unirse a los entrenamientos de la institución responde a temas personales de índole familiar, por lo que el mismo club le cedió el permiso para llegar al país después que el resto del plantel.

No obstante, el delantero de 30 años ha seguido un cronograma de entrenamientos a doble turno coordinado con el comando técnico de Universitario, por lo que aguardan su adaptación a la dinámica del equipo sea rápida.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sekou Gassama ya está en Lima

El arribo de Sekou Gassama se dio en medio de gran expectativa. Fue recibido por una delegación de Universitario y de inmediato saliendo del aeropuerto se trasladó a un hotel antes de pasar por los exámenes médicos previos a su firma oficial.

Con la presencia del ‘9’, el entrenador Javier Rabanal ya tendrá a toda su plantilla a disposición. El último fin de semana se integró el volante brasileño Miguel Silveira y el lunes llegó al país el mediapunta argentino Lisandro Alzugaray. La ‘U’ tendrá la opción de sumar un futbolista más del extranjero si consiguen aprobar sus exámenes de nacionalización Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

🐆✅ ¡LLEGÓ SEKOU GASSAMA! El senegalés-español ya está en Lima para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes. pic.twitter.com/asOmnu6vh7 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 21, 2026

Sekou Gassama, el nuevo delantero de Universitario