Calienta la Noche Blanquiazul: Lionel Messi dejó un mensaje antes de enfrentarse a Alianza Lima

Se viene la Noche Blanquiazul 2026 y los hinchas íntimos lo saben muy bien. Este sábado, Alianza Lima recibe al Inter Miami en Matute en lo que será su último amistoso de pretemporada, antes del inicio de la Liga1 Te Apuesto.

Este viernes por la noche, el plantel del Inter Miami llegó a la capital peruana para medirse contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Lionel Messi, como era de esperarse, fue recibido por decenas de sus hinchas que lo esperaron en su hotel de concentración.

Justamente, previo al cotejo, las redes sociales del cuadro estadounidense publicaron un video con Messi, quien dejó claro mensaje para el cotejo amistoso frente a Alianza Lima.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Messi calienta la Noche Blanquiazul

"Hola, Perú. Nos vemos en Lima.... Comienza en Champions", es lo que se le escucha decir al delantero argentino campeón en el Mundial Qatar 2022.

Otro de los que tuvieron protagonismo en el video de las 'Garzas' fueron el volante Rodrigo De Paul y el director técnico Javier Mascherano.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el partido de Alianza Lima y el Inter Miami ya no se llevará a cabo a las 8:00 p.m. en Matute. El mismo pasó a las 5:00 p.m., según indicó la productora que organiza el evento.

Alianza Lima vs. Inter Miami: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

El partido será transmitido por la señal de Latina, canales 2 y 702 HD de la parrilla de Movistar, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.