¿Habrá lleno en Matute? Alianza Lima y la cantidad de entradas que ha vendido para la Noche Blanquiazul

Último partido de pretemporada para el elenco blanquiazul. Este sábado, Alianza Lima recibe a Inter Miami en Matute por la Noche Blanquiazul 2026.

A 24 horas del cotejo, RPP pudo conocer cuántas entradas se han vendido para ver a Lionel Messi y compañía en el recinto del distrito de La Victoria: tan solo 13 mil boletos para una capacidad de cerca de 30 000 butacas.

Este medio conoce que la tienda rival de Alianza se hospedará en el Hotel Real Continental, ubicado en Miraflores, y que tras el cotejo está agendado que salga del país.

⚪️ 𝐏𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵



El trabajo no se detiene, el aliento es incondicional.



🆚 @InterMiamiCF

📆 24 de enero

⌚ 5:00 p.m.

🏟 Alejandro Villanueva.

🏆 Noche Blanquiazul 2026.

Se viene la Noche Blanquiazul

Hay que tener en cuenta que luego del enfrentamiento ante el equipo de Pablo Guede, las 'Garzas' van a jugar ante el Atlético Nacional en la ciudad de Medellín (31 de enero).

Posterior a ello, el día 7 del mes de febrero, el vigente campeón de la MLS juega en Guayaquil frente al Barcelona SC. El 21 del mismo mes debuta de manera oficial contra LA FC.

De otro lado, la organización de la Noche Blanquiazul 2026 comunicó que el partido de Alianza Lima ante Inter Miami sufrió un cambio de horario. Irá ahora a las 5:00 p.m., modificándose el inicio de la contienda para tres horas antes que en principio estaba programada.

"La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento", precisó Sound Music Entertainment.

Como detalló la productora, la Noche Blanquiazul "se mantiene íntegramente, con todos los elementos anunciados. La producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general se desarrollarán con los más altos estándares internacionales".

Los precios para la Noche Blanquiazul

Tribuna Norte: S/282

Tribuna Sur: S/282

Tribuna Oriente: S/900

Tribuna Occidente Lateral: S/1200

Tribuna Occidente Central: S/1425

¿Qué canal TV transmitirá la Noche Blanquiazul 2026?

El partido de Alianza Lima contra el Inter Miami será transmitido por la señal de Latina, canales 2 y 702 HD de la parrilla de Movistar. RPP lo tendrá en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.