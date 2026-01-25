Técnico de U. de Chile reconoció superioridad de Universitario en la Noche Crema: "Tiene un ritmo muy alto"

Aceptó superioridad. Francisco Meneghini, técnico de U. de Chile, reconoció que Universitario de Deportes fue superior en el partido por la Noche Crema 2026.

En conferencia de prensa, indicó que la 'U' es un equipo que se conoce bastante bien y que el ritmo que impusieron generó complicaciones defensivas.

“Tienen un ritmo muy alto. Son un equipo que ha sido campeón y que se conoce bastante. Hacia el final del primer tiempo nos pudimos acomodar, pero nos costó tener profundidad en ataque”, indicó en un primer momento.

“En el segundo tiempo tuvimos momentos de control en campo rival, pero ellos fueron muy punzantes a la hora de atacar. Ese ritmo alto nos generó complicaciones defensivas”, complementó.

Técnico de U. de Chile elogió momento del cuadro Crema

Por último, Francisco Meneghini dijo que esta clase de partidos ayuda a mejorar el nivel de su equipo y no tuvo reparos en felicitar a Universitario por el buen momento que vive.

“Siempre este tipo de partidos ayuda a mejorar. Universitario está en un buen momento; pese a cambiar de entrenador, ha mantenido la base y un gran ritmo de juego”, finalizó.

Este fue el último partido de U. de Chile previo al inicio de la Liga de Chile, donde debutará el viernes 30 de enero ante Audax Italiano.