Franco Velazco confirmó que la Noche Crema no cambiará de fecha: "Se llevará a cabo el 24 de enero de 2026"

No se moverá la fecha. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que la Noche Crema 2026 no se moverá de la fecha establecida.

Durante la presentación del técnico Javier Rabanal, el dirigente indicó que presentaron la solicitud correspondiente ante las entidades pertinentes y que solo están esperando las garantías para organizar la Noche Crema "sin ningún contratiempo".

"Hay que saber que las garantías obedecen a un procedimiento administrativo que es responsabilidad de una serie de entidades públicas. Lo cierto es que nosotros hemos presentado oportunamente la solicitud y se encuentra en trámite, y lo mejor de todo es que se encuentra sin observaciones", indicó en un primer momento.

"Estamos a la espera, básicamente, que este procedimiento administrativo, que obedece a plazos, se concluya y nos puedan extender las garantías y poder llevar a cabo la noche crema sin ningún tipo de contratiempos", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Fecha de la Noche Crema 2026 no se mueve

Luego, Velazco indicó que no es la primera vez que realizan este procedimiento, por lo que confirmó que la Noche Crema 2026 se realizará en la fecha pactada: 24 de enero.

"Hay que recordar que este procedimiento de garantías no es un procedimiento que lo estamos iniciando hoy por primera vez, lo venimos haciendo hace muchos años y estamos siempre dentro del marco de la legalidad en cuanto a tiempos y procesos administrativos se refiere", dijo al inicio.

"Por ese lado todo está yendo muy bien, así que puedo confirmar que la Noche Crema se llevará a cabo el 24 de enero del 2026", complementó.