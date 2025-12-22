¿Adiós línea de 5? Javier Rabanal habló sobre sistema en presentación como DT de Universitario

Universitario de Deportes presentó al español Javier Rabanal como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026. De esta manera, el exDT de Independiente del Valle empieza una nueva era como reemplazante del uruguayo Jorge Fossati.

"A los jugadores no se les impone nada, hay que ver las características que tienen, donde se encuentran más cómodos y a partir de ahí construir la línea de 5 que ha funcionado aquí", declaró el técnico de 46 años en conferencia de prensa.

En otro momento, confirmó que en el arranque de su campaña en Universitario continuará con el sistema de línea de 5.

"Uno puede tener un estilo con la línea de 4 o con la línea de 5, con dos delanteros o con dos extremos. El estilo que vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro conoce es perfectamente con la línea de 5. Es verdad que me gustaría tener versatilidad táctica y que a la larga podemos utilizar extremos, porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en los torneos internacionales. Entonces me voy a basar en el trabajo que han hecho los anteriores entrenadores y voy a empezar con la línea de 5", agregó.

Hay que indicar, que Fossati impuso la línea de 5 en su llegada en 2023, que a la postre fue un factor importante para la conquista del título de ese año. Ese sistema de juego continuó con Fabián Bustos en el bicampeonato y con el propio 'Nonno' en el "tri" de esta temporada.

Recordemos que Rabanal llega luego de sacar campeón al Independiente del Valle en la Liga Pro de Ecuador. A inicios del 2024 llegó a Ecuador para tomar las riendas de las divisiones menores del 'negriazul', pero su buena campaña le sirvió para que ascienda como DT del primer equipo.