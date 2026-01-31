"No desplegamos nuestro juego": el análisis de Pablo Guede tras la victoria de Alianza Lima en Huancayo

En condición de visitante y en altura, Alianza Lima obtuvo un importante resultado en su partido de estreno en el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026, al imponerse por 1-2 a Sport Huancayo.

El goleador Paolo Guerrero abrió la cuenta a través de un penal. Nahuel Luján logró empatar para el ‘Rojo Matador’, pero, en los descuentos del cotejo, Alan Cantero le dio el triunfo a los blanquiazules, al convertir un golazo de tiro libre.

“Creo que no pudimos desplegar el juego que nosotros hacemos, pero rescato el amor propio y sacrificio de todo el equipo. Logramos tres puntos, esto recién empieza y hay que seguir”, dijo el entrenador Pablo Guede en conferencia de prensa.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis!

Alianza debuta con victoria

Pablo Guede destacó el orden defensivo que desplegó su elenco para después llevar el partido a un estilo más friccionado, para quedarse finalmente con los tres puntos.

“En el primer tiempo estuvimos muy bien parados defensivamente, pero no pudimos desarrollar el juego que queremos en ataque. En el segundo tiempo el juego fue más un tú a tú, pero estoy contento. Pero son solo tres puntos nada más”, señaló.

“Impresionante los hinchas, agradecerles el apoyo que nos dieron ayer en el hotel. Ver a tantos niños apoyando al club, me emocionó realmente y lo que les puedo decir es muchas gracias”, añadió el estratega argentino sobre el apoyo recibido por parte de los aficionados de Alianza Lima en Huancayo.

Enfocados en la Copa Libertadores

Alianza Lima regresó de inmediato a la capital tras el compromiso en Huancayo y comenzará a preparar el duelo frente a 2 de Mayo en Paraguay, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y que se jugará el miércoles 4 de febrero.

Los íntimos entrenarán el fin de semana en Lima antes del viaje, periodo en el que Pablo Guede aguarda por recuperar físicamente a su plantilla, aunque para ese cotejo también tendrá como baja al volante Jesús Castillo.