Partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, Premier y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs. Cienciano por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
1:00 p.m. Sport Boys vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. Juan Pablo II vs. FC Cajamarca – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:30 p.m. Melgar vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Real Oviedo vs. Girona – DSports, DGO
10:15 a.m. Osasuna vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2
12:30 p.m. Levante vs. Atlético de Madrid – DSports, DGO
3:00 p.m. Elche vs. Barcelona – DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
10:00 a.m. Brighton vs. Everton – Disney+ Premium
10:00 a.m. Leeds United vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Wolverhampton vs. Bournemouth – Disney+ Premium
12:30 p.m. Chelsea vs. West Ham – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. Liverpool vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
09:00 a.m. Pisa Sporting vs. Sassuolo – Disney+ Premium
12:00 p.m. Nápoli vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 3
2:45 p.m. Cagliari vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Augsburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium
09:30 a.m. Hoffenheim vs. Unión Berlín – Disney+ Premium
09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5
09:30 a.m. Werder Bremen vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
09:30 a.m. RB Leipzig vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
12:30 p.m. Hamburgo vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. París FC vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4
1:00 p.m. Lorient vs. Nantes – Disney+ Premium
3:05 p.m. AS Monaco vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5MONDE
Partidos de hoy, Amistosos
5:00 p.m. Atlético Nacional vs. Inter Miami – OneFootball PPV
Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia
4:00 p.m. Cúcuta vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele
6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela
2:30 p.m. Rayo Zuliano vs. Zamora FC – LigaFutve YouTube
4:00 p.m. Carabobo vs. Portuguesa FC – LigaFutve YouTube
6:00 p.m. La Guaira vs. Monagas SC – LigaFutve YouTube
Partidos de hoy, Liga MX – México
6:00 p.m. Atlético San Luis vs. Chivas Guadalajara – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
3:30 p.m. San Lorenzo vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports
5:45 p.m. Independiente vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, Disney+ Premium
8:00 p.m. Atlético Tucumán vs. CA Huracán – Fanatiz, Disney+ Premium
8:00 p.m. Talleres vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports