Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, Premier y LaLiga

Partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Juan Pablo II
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs. Cienciano por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de enero del 2026: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Sport Boys vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Juan Pablo II vs. FC Cajamarca – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:30 p.m. Melgar vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Oviedo vs. Girona – DSports, DGO

10:15 a.m. Osasuna vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. Levante vs. Atlético de Madrid – DSports, DGO

3:00 p.m. Elche vs. Barcelona – DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Brighton vs. Everton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Leeds United vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Bournemouth – Disney+ Premium

12:30 p.m. Chelsea vs. West Ham – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Liverpool vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Pisa Sporting vs. Sassuolo – Disney+ Premium

12:00 p.m. Nápoli vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 3

2:45 p.m. Cagliari vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Augsburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Unión Berlín – Disney+ Premium

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

12:30 p.m. Hamburgo vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. París FC vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. Lorient vs. Nantes – Disney+ Premium

3:05 p.m. AS Monaco vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5MONDE

Partidos de hoy, Amistosos

5:00 p.m. Atlético Nacional vs. Inter Miami – OneFootball PPV


Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Cúcuta vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele

6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:30 p.m. Rayo Zuliano vs. Zamora FC – LigaFutve YouTube

4:00 p.m. Carabobo vs. Portuguesa FC – LigaFutve YouTube

6:00 p.m. La Guaira vs. Monagas SC – LigaFutve YouTube


Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Atlético San Luis vs. Chivas Guadalajara – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:30 p.m. San Lorenzo vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports

5:45 p.m. Independiente vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, Disney+ Premium

8:00 p.m. Atlético Tucumán vs. CA Huracán – Fanatiz, Disney+ Premium

8:00 p.m. Talleres vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Premier League LaLiga Serie A Ligas americanas Ligas europeas Liga Profesional de Fútbol Ligue 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA