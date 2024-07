Ana Paula Consorte dice estar "encantada" con Paolo Guerrero y niega pelea con Doña Peta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte está en un buen momento de su relación con Paolo Guerrero. La modelo brasileña afirmó estar "encantada" con el delantero de la Selección Peruana, quien regresó a nuestro país luego de participar en la Copa América 2024 realizada en Estados Unidos.

Fue ante las cámaras del programa 'Amor y Fuego' que Ana Paula Consorte aseguró estar feliz de regresar al Perú con el padre de sus dos últimos hijos: José Paolo y Paolo André.

"Me encanta el Perú (…) Me gusta la comida, las personas son muy amables, y por supuesto, me encanta también Paolo Guerrero", dijo sonriente la pareja del deportista nacional mientras metía sus maletas a una camioneta negra.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero fueron vistos en el aeropuerto Jorge Chávez. La pareja regresó al Perú para ir luego a Trujillo, ciudad donde, actualmente, juega el futbolista peruano. "Todo bien. Ahora, nos vamos a Trujillo", reveló la también bailarina.

Ana Paula Consorte negó estar peleada con Doña Peta, madre de Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte descarta pelea con Doña Peta

En otro momento, Ana Paula Consorte negó estar peleada con Doña Peta, madre de su pareja Paolo Guerrero. Ante la consulta del reportero de Amor y Fuego, la modelo manifestó que no tiene problemas con ella.

"Sí, todo bien con Doña Peta. No, no hay nada (de problemas con ella)", señaló Consorte. Seguidamente, adelantó que se quedará en su casa en Trujillo hasta fin de año junto con Paolo Guerrero, su hija mayor y sus dos bebés. "Nos vamos a Trujillo, nos quedamos hasta diciembre. De ahí no sabemos", precisó.

Los dichos de una supuesta pelea entre Ana Paula Consorte y Doña Peta surgieron a partir del último amistoso de Perú ante Paraguay el último 7 de junio debido a que estuvieron ubicadas por separado en el Estadio Monumental. No obstante, la propia Doña Peta explicó la situación.

"Yo fui en mi carro porque iba con todas mis nietas y no entrábamos en el suyo. Ella se fue con su muchacha e hijos. Ni la vi porque no sabía que estaba cerca", puntualizó la madre de Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero contaron detalles de su relación en programa de YouTube.Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Cuántos hijos tienen Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienes dos hijos juntos: Paolo André, quien nació en abril de 2023, y José Paolo, quien vino a este mundo en enero de este 2024.

Por su parte, Ana Paula Consorte tiene otra hija llamada Manuela Consorte, de diez años, fruto de la relación que tuvo con el futbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.

Antes de André y José, hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tenía tres hijos: Diego Enrique (con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger), Alessio (con la alemana Larissa) y Naela (con la peruana Katia Montenegro).

