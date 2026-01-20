Busca la titularidad: Edison Flores marcó el 3-0 de Universitario frente a Melgar (VIDEO)

El de los goles importantes. Edison Flores seguirá en las filas de Universitario de Deportes para este año y uno de sus principales objetivos es recuperar la titularidad. Mientras busca ganarse la confianza del técnico Javier Rabanal, este martes el ‘Oreja’ se hizo presente en el marcador con el 3-0 frente a Melgar.

Para el segundo amistoso de la 'U' en la era Rabanal, Edison Flores nuevamente fue elegido entre los titulares. El canterano crema fue de la partida en el choque con Sport Boys en Campo Mar y repitió en el duelo con los rojinegros, formando dupla con Alex Valera.

Gol de Edison Flores ante Melgar

En el plan de juego de Universitario con Javier Rabanal, que mantiene el sistema 1-3-5-2, uno de los sellos es la presión alta en campo contrario cuando el rival tiene el esférico.

Contra Melgar, considerando una mayor soltura tras los trabajos de pretemporada, la ‘U’ lució con más coordinación en esa faceta. Así, por la presión de Edison Flores llegó el segundo tanto en el cotejo.

Con la misma fórmula Universitario amplió la cuenta. Carga sobre el poseedor del balón tras un saque lateral, con Jesús Castillo, y el balón llegó hacia la posición de Edison Flores, que apenas ingresando al área remató con potencia de zurda para batir a Jorge Cabezudo.

Flores, tricampeón con la ‘U’ y uno de los capitanes del plantel, quiere recuperar su mejor forma. Durante el curso pasado, el ‘Oreja’ anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias en un total de 37 partidos disputados.

Edison Flores coloca el 3-0 de Universitario frente al 'Dominó' | Fuente: Universitario TVU

Universirario vs. Melgar: así formaron en el partido

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

FBC Melgar: Jorge Cabezudo; Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Pablo Erustes, Gian Carlo García, Bernardo Cuesta, Nicolás Figueroa y Ángel Obando. DT: Juan Reynoso.