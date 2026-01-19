Universitario vs. FBC Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso de pretemporada?

Universitario vs. FBC Melgar EN VIVO: se enfrentan este martes 20 de enero en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima, por amistoso de pretemporada 2026. El partido se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Universitario TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Segundo ensayo para el Universitario de Javier Rabanal. Tras los cotejos con Sport Boys, con caída 1-0 en el último de los tres tiempos, los cremas vuelven a la cancha aguardando encontrar con más soltura física en el plantel.
Rabanal dio como primera muestra sostener el esquema 1-3-5-2, con algunos matices, algo que espera repetir ante el Melgar de Juan Reynoso que llega con más partidos de pretemporada.
De los nuevos rostros, Héctor Fértoli seguirá ausente por lesión, Sekou Gassama todavía no llegará y Lisandro Alzugaray, ya en Lima, recién se sumó a la plantilla.
Universitario vs. Melgar: ¿cómo llegan al amistoso de pretemporada 2026?
Universitario disputó su primer partido de la actual pretemporada frente a Sport Boys. Los cremas cayeron por un resultado global de 1-0 en Campo Mar ‘U’. Por su lado, Melgar llega tras el cotejo de preparación ante Deportivo Moquegua, con victoria general de 2-0.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Melgar EN VIVO por el amistoso de pretemporada 2026?
El partido de Universitario frente a FBC Melgar fue programado para el marte 20 de enero en Estadio Monumental 'U' Marathon, en Ate (Lima). El amistoso se llevará a cabo a puertas cerradas.
¿A qué hora juegan Universitario vs Melgar EN VIVO por el amistoso de pretemporada 2026?
- En Perú, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 10:00 a.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 10:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 10:00 a.m.
- En Chile, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 12:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 11:00 a.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 11:00 a.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 12:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 12:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 12:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 09:00 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 10:00 a.m.
- En España, el partido Universitario vs. Melgar comienza a las 4:00 p.m.
¿Dónde ver el Universitario vs Melgar EN VIVO por TV?
El partido será transmitido a todo el mundo a través del canal de YouTube de Universitario TVU, que estará disponible para suscriptores. El costo para sumarse al plan premium es de S/ 15.00 soles. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.
Universitario vs Melgar: alineaciones posibles
Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi, Jairo Concha, Paolo Reyna; Edison Flores y Alex Valera.
Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Horacio Orzán, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Javier Salas, Yimmy Gamero, Patricio Núñez; Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales y Ryu Yabiku.