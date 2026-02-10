La crítica de Aldo Corzo a Cusco FC: “Ni ellos sabían qué les cobraron"

Aldo Corzo se refirió a la polémica jugada que marcó el final del encuentro ante Cusco FC y mostró su incomodidad por la decisión arbitral, pero también con los jugadores del cuadro rival. El defensor de Universitario de Deportes aseguró que reclamaron una mano en la acción; sin embargo, finalmente se sancionó una falta distinta.

"El equipo hizo un esfuerzo increíble. Corrió, metió. No me gusta hablar de los árbitros porque todos nos equivocamos. Lo que me da bronca, y lo que digo, es que los jugadores de Cusco FC reclamaron mano y cobraron otra cosa. Ellos reclamaron mano y cobraron foul", dijo el crema.

"Entonces no entiendo. O sea, si están reclamando algo es porque han visto eso y en el VAR ven otra cosa y llaman al principal. No me gusta hablar, la verdad, porque es como una justificación. Entonces, ni ellos sabían qué es lo que les cobró. Eso te da molestia porque el equipo hizo un esfuerzo increíble, corrió, metió, como siempre", añadió Aldo Corzo.

El jugador de Universitario de Deportes afirmó sentirse indignado por el cobro del árbitro Kevin Ortega. "Estoy indignado. Te dan un penal que no existió y eso es lo que te da bronca, porque el equipo hizo lo que tenía que hacer. Obviamente que hay cosas por corregir porque también hay que tener autocrítica. Pero esa es la molestia igual", declaró en L1Max.

El titular de la Conar, Juan Sulca, ya anunció que habrá sanción para Kevin Ortega ya que dijo que la jugada de Williams Riveros no era penal, sino un "contacto inevitable". "Cuando sucede esto, tenemos que tomar correctivos contra los árbitros que están implicados. En este caso, es evidente que el VAR y el árbitro de campo tienen la responsabilidad mayor", afirmó.

A través de una carta dirigida a la Conar, Universitario de Deportes solicitó los audios del VAR para tener conocimiento de la motivación que determinó los cobros Ortega. La Conar respondió que se ha dispuesto que los audios, a partir de la fecha 3, se difundirán a través de sus plataformas oficiales.