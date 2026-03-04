Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Matías Di Benedetto: “No le cierro las puertas a la Selección Peruana”

Matías Di Benedetto obtuvo este miércoles su nacionalidad peruana.
Matías Di Benedetto obtuvo este miércoles su nacionalidad peruana. | Fuente: Universitario de Deportes | Fotógrafo: Diego Nuñez
Lucia Céspedes Millares

por Lucia Céspedes Millares

·

El defensa de Universitario recibió este miércoles su nacionalización en Migraciones y no descartó ponerse en un futuro la 'Bicolor'.

Luego de la ceremonia protocolar de Migraciones, el zaguero de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto, brindó sus primeras declaraciones como ciudadano peruano.

“Me siento muy contento, es un paso muy importante para mí y para mi familia”, mencionó el jugador, quien llegó en la temporada 2023 para vestir la camiseta crema.

El futbolista de 33 años había rendido una primera prueba a fines de diciembre pasado, la cual no aprobó. En el segundo examen, sí obtuvo la nota necesaria para la nacionalización, logrando su nueva ciudadanía.

“Nunca desistí. Cuando salió mal la primera vez, dije ‘Ya está, nos preparamos para la segunda’. Perdí un poco de tiempo, pero ahora me siento listo para volver”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Transcurridas cinco fechas del torneo apertura, el deportista habló del presente de su equipo, así como del sentir de la hinchada merengue.

“Lo que han sentido, lo hemos sentido nosotros también. No hemos obtenido los resultados de la manera que queríamos de local. Lleva tiempo adaptarse a la idea del DT, pero lo importante son las victorias”, adicionó.

El futbolista cumplirá su cuarto año en tierras peruanas.
El futbolista cumplirá su cuarto año en tierras peruanas. | Fuente: Universitario de Deportes | Fotógrafo: Diego Nuñez

Además, fue consultado por una posible convocatoria a la Selección Peruana en un futuro, ya que necesita cinco años para poder integrar el plantel nacional.

“Hoy Perú necesita un cambio generacional, los chicos tienen que ir sumando roce y experiencia para lo que viene”, comentó el defensor.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de formar parte del ‘equipo de todos’ en algún momento de su carrera.

“No le cierro las puertas a la Selección, lógico, pero es mirar muy hacia adelante. No sabemos qué pasará en dos años y la prioridad la tienen los más jóvenes”, sentenció Di Benedetto.

Video recomendado

Tags
Matías Di Benedetto Universitario liga 1 Fútbol Peruano Selección Peruana

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA