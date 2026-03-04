Matías Di Benedetto: “No le cierro las puertas a la Selección Peruana”

Luego de la ceremonia protocolar de Migraciones, el zaguero de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto, brindó sus primeras declaraciones como ciudadano peruano.

“Me siento muy contento, es un paso muy importante para mí y para mi familia”, mencionó el jugador, quien llegó en la temporada 2023 para vestir la camiseta crema.

El futbolista de 33 años había rendido una primera prueba a fines de diciembre pasado, la cual no aprobó. En el segundo examen, sí obtuvo la nota necesaria para la nacionalización, logrando su nueva ciudadanía.

“Nunca desistí. Cuando salió mal la primera vez, dije ‘Ya está, nos preparamos para la segunda’. Perdí un poco de tiempo, pero ahora me siento listo para volver”, señaló.

Transcurridas cinco fechas del torneo apertura, el deportista habló del presente de su equipo, así como del sentir de la hinchada merengue.

“Lo que han sentido, lo hemos sentido nosotros también. No hemos obtenido los resultados de la manera que queríamos de local. Lleva tiempo adaptarse a la idea del DT, pero lo importante son las victorias”, adicionó.