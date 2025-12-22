De crema a rosado: Gustavo Dulanto jugará en Sport Boys para la temporada 2026 de la Liga1

Universitario tiene nuevo técnico en Javier Rabanal y no solo trabaja en fichajes para la temporada 2026, sino que también su dirigencia ve el tema de las salidas.

Es en ese contexto que, en las últimas horas, Universitario de Deportes dio cuenta de la salida -en condición de préstamo- del defensa central peruano Gustavo Dulanto. Este continuará su carrera profesional en la liga peruana de primera división.

"A dejarlo todo, Gustavo. Nuestro defensa Gustavo Dulanto Sanguinetti jugará a préstamo en Sport Boys la temporada 2026", es lo que indica Universitario por medio de sus redes sociales oficiales como Facebook, Instagram y X.

Sport Boys ya tiene a Dulanto, procedente de Universitario

De esta manera, el también exSheriff Tiraspol no regresará -de momento- al primer equipo de la 'U', con el que tiene contrato por toda la próxima temporada. En la campaña anterior, en el Clausura, jugó por ADT.

Se debe tener en cuenta que el zaguero llegó al elenco crema para inicios del presente año. Fue dirigido por Fabián Bustos, pero ante la falta de minutos optó por salir al popular 'Vendaval celeste'.

A su turno, desde Sport Boys saludaron la incorporación de Gustavo Dulanto, quien vestirá la indumentaria rosada por primera vez en su carrera. Busca ser titular en el puerto del Callao.

"Gustavo Dulanto viene a préstamo desde Universitario y formará parte de 'El Primer Campeón' por toda la temporada 2026", le dijeron al futbolista.

Sport Boys, con nuevo técnico en la Liga1

En la escuadra rosada confirmaron la salida de Juan Carlos Cabanillas como DT, pese a que el entrenador llegó para salvar al club del descenso y cumplió su cometido.

"Le agradecemos su profesionalismo y empeño por la labor desarrollada durante la temporada 2025 y destacamos que, como ídolo de nuestra institución, seguirá ligado siempre a nuestro Club. Gracias por todo, Pato. ¡Vamos Boys, toda la vida!", indicaron en sus redes sociales oficiales.