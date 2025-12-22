La chance de Sporting Cristal: Facundo Callejo respondió por supuesto interés del club rimense

Facundo Callejo dio que hablar en este año 2025 que está a poco de terminar. Y es que marcó 25 goles en la temporada que Cusco FC quedó como Perú 2 en la Liga1 Te Apuesto.
Su último tanto fue contra Sporting Cristal de local en lo que fue el 2-0 para que Cusco FC clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, fue el mismo atacante quien declaró y respondió respecto a un supuesto interés de parte del club rimense hacia el próximo año.
"Esa noticia, cuando salió, mi agente que dijo que no habló con nadie. No sé de dónde ha salido, pero nadie ha hablado con mi entorno", le dijo Callejo a Ovación.