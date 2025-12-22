Últimas Noticias
La chance de Sporting Cristal: Facundo Callejo respondió por supuesto interés del club rimense

Callejo tiene contrato en Cusco hasta la temporada 2027.
Callejo tiene contrato en Cusco hasta la temporada 2027. | Fuente: Cusco FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Ante el supuesto interés de Sporting Cristal, Facundo Callejo mencionó que nadie ha conversado con su representante.

Facundo Callejo dio que hablar en este año 2025 que está a poco de terminar. Y es que marcó 25 goles en la temporada que Cusco FC quedó como Perú 2 en la Liga1 Te Apuesto.

Su último tanto fue contra Sporting Cristal de local en lo que fue el 2-0 para que Cusco FC clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, fue el mismo atacante quien declaró y respondió respecto a un supuesto interés de parte del club rimense hacia el próximo año.

"Esa noticia, cuando salió, mi agente que dijo que no habló con nadie. No sé de dónde ha salido, pero nadie ha hablado con mi entorno", le dijo Callejo a Ovación.

Facundo Callejo tiene pasado en Carabobo, Patronato y Aucas.
Facundo Callejo tiene pasado en Carabobo, Patronato y Aucas. | Fuente: Cusco FC

Facundo Callejo no se guardó nada

Asimismo, el atacante dio cuenta que no hubo acercamiento tampoco con su representante en los últimos días.

"Mucha gente me ha escrito, aunque en realidad no hay nada. Con el club no sé porque no ha hablado con nadie. Ahora estoy disfrutando de mis vacaciones. No pierdo el enfoque y luego habrá que trabajar", sostuvo.

Además, Facundo Callejo remarcó que su contrato en Cusco FC va más allá del final del próximo año. Su intención, de momento, es mantenerse en la ciudad imperial.

"Yo tengo contrato hasta el año 2027 y hoy estoy tranquilo. Fue un año de mucha intensidad y largo. Lo que menos pienso ahora es si voy a llegar a otro equipo. Eso se lo voy a dejar a mi representante y esa es su temporada", indicó el futbolista al citado medio.

En Cusco hablaron de Callejo

En la pasada quincena del presente mes de diciembre, el entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, respondió respecto al futuro de Facundo Callejo en el elenco dorado.

"Tiene contrato y cuenta con una cláusula de salida. Lo que me dijo el gerente deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él. Lo que estamos haciendo es perfilar futbolistas que puedan ser reemplazos. No podemos iniciar la búsqueda cuando es que ya se fueron", dijo.

Facundo Callejo Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

