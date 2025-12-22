La chance de Sporting Cristal: Facundo Callejo respondió por supuesto interés del club rimense

Facundo Callejo tiene pasado en Carabobo, Patronato y Aucas. | Fuente: Cusco FC

Facundo Callejo no se guardó nada

Asimismo, el atacante dio cuenta que no hubo acercamiento tampoco con su representante en los últimos días.

"Mucha gente me ha escrito, aunque en realidad no hay nada. Con el club no sé porque no ha hablado con nadie. Ahora estoy disfrutando de mis vacaciones. No pierdo el enfoque y luego habrá que trabajar", sostuvo.

Además, Facundo Callejo remarcó que su contrato en Cusco FC va más allá del final del próximo año. Su intención, de momento, es mantenerse en la ciudad imperial.

"Yo tengo contrato hasta el año 2027 y hoy estoy tranquilo. Fue un año de mucha intensidad y largo. Lo que menos pienso ahora es si voy a llegar a otro equipo. Eso se lo voy a dejar a mi representante y esa es su temporada", indicó el futbolista al citado medio.

En Cusco hablaron de Callejo

En la pasada quincena del presente mes de diciembre, el entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, respondió respecto al futuro de Facundo Callejo en el elenco dorado.

"Tiene contrato y cuenta con una cláusula de salida. Lo que me dijo el gerente deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él. Lo que estamos haciendo es perfilar futbolistas que puedan ser reemplazos. No podemos iniciar la búsqueda cuando es que ya se fueron", dijo.