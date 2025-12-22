Refuerza su defensa: Sporting Cristal anunció el fichaje de Juan Cruz González

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal confirmó la llegada del futbolista argentino Juan Cruz González para sumarse al plantel que dirige el entrenador brasileño Paulo Autuori.

Cruz González, de 29 años, llega al equipo rimense procedente de Chacarita Juniors en condición de jugador libre.

"Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador argentino Juan Cruz González para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Muchos éxitos defendiendo la Celeste", apuntó Cristal.

El nuevo jale de Cristal se desempeña como lateral derecho y en la última temporada jugó 23 partidos, anotó 3 goles y recibió 5 tarjetas amarillas. Sus números indican 71% de precisión en los pases y 8 recuperaciones por partido.

Cruz González representa el segundo fichaje de Cristal tras la llegada del volante brasileño Gabriel Santana.

¡Bienvenido al Rímac, Juan! 🙌



¿Cuáles son los principales fichajes de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Gabriel Santana (Volante - Brasil)

Juan Cruz González (Lateral derecho - Argentina)

¿Cuáles son las principales bajas de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Nicolás Pasquini

Alejandro Duarte

Jhilmar Duarte

Fernando Pacheco

Axel Cabello

Gabriel Alfaro

Gilmar Paredes

Matías Córdova