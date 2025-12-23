"Celeste por todo 2026": Sporting Cristal anunció la renovación de Leandro Sosa

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal oficializó la renovación de Leandro Sosa con miras a la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores. El vínculo será por una temporada más.

"Celeste por todo 2026. Leandro Sosa seguirá defendiendo nuestros colores durante la próxima temporada. ¡Éxitos, Lea!", fue el mensaje de Cristal en referencia del uruguayo nacionalizado peruano.

Sosa, de 31 años, destacó en la campaña y se ganó el puesto de titular como lateral derecho. Jugó 34 partidos en los cuales anotó 5 goles y dio 3 asistencias entre todas las competiciones.

Esta renovación se suma a la de Rafael Lutiger, Irven Ávila y Martín Távara, quienes también continuarán con Cristal el próximo año.

▶️ Leandro Sosa seguirá defendiendo nuestros colores durante la próxima temporada. ¡Éxitos, Lea! #SaludSosa#FuerzaCristal pic.twitter.com/HvOeNnREFa — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 24, 2025

¿Cuáles son los principales fichajes de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Gabriel Santana (Volante - Brasil)

Cristiano Da Silva (Defensa - Brasil)

Juan Cruz González (Defensa - Argentina)





¿Cuáles son las principales bajas de Sporting Cristal para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Nicolás Pasquini

Alejandro Duarte

Jhilmar Duarte

Fernando Pacheco

Axel Cabello

Gabriel Alfaro

Gilmar Paredes

Matías Córdova