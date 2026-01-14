Refuerzo de lujo: Universitario anunció la contratación de la chilena Karen Araya

Karen Araya es una de las pocas jugadoras en alcanzar la cifra de 100 apariciones con la selección absoluta de Chile.

Por todo lo alto. Universitario de Deportes anunció la incorporación de Karen Araya, volante chilena de amplia trayectoria internacional.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales y página web, el cuadro Merengue le dio la bienvenida a la futbolista, quien estará vinculada a la institución por todo el 2026.

"Garra, jerarquía para las Leonas. Karen Araya, mundialista chilena, múltiple campeona y con amplia experiencia internacional, llega para reforzar el mediocampo de las Leonas", escribió la U en su cuenta de X.

𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗝𝗘𝗥𝗔𝗥𝗤𝗨𝗜́𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 🇨🇱🔥



Karen Araya, mundialista chilena, múltiple campeona y con amplia experiencia internacional, llega para reforzar el mediocampo de las Leonas. #ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/XKKfgdzI3Q — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) January 15, 2026

Karen Araya y su carrera como futbolista

Karen Araya ha construido una carrera profesional destacada en Sudamérica y Europa. Inició su trayectoria en clubes chilenos como Unión La Calera, Santiago Morning y Colo-Colo. En este último, ganó múltiples títulos de liga y la histórica Copa Libertadores Femenina 2012.

En Europa, ha defendido la camiseta del Sevilla FC en dos etapas y del Madrid CFF, acumulando más de 70 apariciones y destacándose por su visión de juego, versatilidad y calidad técnica. En agosto de 2025 fue presentada como nueva jugadora del FC Nantes de la Ligue 1 Femenina de Francia.

A nivel internacional, Karen es una referente histórica de la Selección Chilena Femenina: en 2019, disputó los tres encuentros del Mundial Femenino de Francia.

Luego, en 2025, se convirtió en una de las pocas jugadoras en alcanzar la cifra de 100 apariciones con la selección absoluta. Además, fue protagonista en la clasificación histórica de Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde anotó el primer gol de la selección chilena femenina en un torneo olímpico.