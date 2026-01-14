¡Vuelve el fútbol peruano! Esta es la programación de la fecha 1 de la Liga1 Te Apuesto 2026

A tomar nota. La Liga de Fútbol Profesional dio a conocer oficialmente la programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026, confirmándose que la nueva temporada del fútbol peruano se pondrá en marcha desde el viernes 30 de enero.

La Liga1 2026 presentará novedades respecto al curso anterior y el primer partido tendrá como protagonista a Alianza Lima, que levantará el telón del certamen con su visita a Sport Huancayo en la altura. Ese mismo día, se medirán UTC y Atlético Grau en la reaparición del estadio Héroes de San Ramón.

El actual monarca y tricampeón de la Liga1, Universitario de Deportes, se estrenará como local frente a ADT. El conjunto dirigido por Javier Rabanal jugará el domingo 1 de febrero en el Monumental.

Sporting Cristal visitará en el primer turno del domingo a Deportivo Garcilaso y el subcampeón Cusco FC también actuará fuera de casa chocando con Alianza Atlético en un escenario todavía por confirmarse.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Así se jugará la fecha 1 de la Liga1 Te Apuesto 2026Fuente: Liga1

7 extranjeros para la Liga1 2026

El directorio de la Federación Peruana de Fútbol aprobó el cambio en el Reglamento para la Liga1 Te Apuesto 2026 respecto a la cantidad de futbolistas extranjeros por equipo en cada partido.

En la nueva temporada del fútbol peruano, se aumentó a 7 la cantidad de jugadores foráneos que podrán actuar en simultáneo en los cotejos, una medida independiente a los deportistas nacionalizados que integren las plantillas.

Con el visto bueno, los clubes podrán incorporar a un elemento más del extranjero, dado que la norma preliminar estaba establecida con 6 foráneos. El libro de pases estará abierto hasta el 15 de marzo.