"Se va armando la fiesta": Universitario anunció que ya vendieron 45 000 entradas para la Noche Crema

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes comunicó que los hinchas se encuentran con gran expectativa sobre la presentación de cara a la temporada 2026, ya que anunciaron la venta de 45 000 entradas para la próxima Noche Crema.

"Se va armando la fiesta", fue lo primero que escribió Universitario respecto a la Noche Crema, que está programado para el sábado 24 de enero del 2026.

"Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para la Noche Crema 2026", agregó la 'U'.



El rival elegido para esta edición será Universidad de Chile. La presencia del conjunto chileno representa una prueba para el tricampeón peruano que dirige el español Javier Rabanal.

Franco Velazco, administrador de Universitario, comentó que aún no hay detalles sobre la señal en la que se transmitirá la 'Noche Crema 2026'. Se evalúa que emita a través de los canales oficiales del club.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Universidad de Chile en vivo por la Noche Crema 2026?



El partido entre Universitario y Universidad de Chile se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80 000 personas.

¿A qué hora juegan Universitario vs. U. de Chile en vivo por la Noche Crema 2026?

