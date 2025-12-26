Seguirá siendo crema: Universitario anunció la renovación de Horacio Calcaterra por todo el 2026

La cuota de experiencia en las filas del tricampeón. Universitario de Deportes hizo oficial este viernes la renovación de contrato del mediocampista Horacio Calcaterra, quien seguirá en las filas del conjunto crema para la temporada 2026.

“‘Calca’ seguirá defendiendo la crema. Horacio Calcaterra seguirá vestido de crema todo el 2026”, dio a conocer la ‘U’ a través de sus redes sociales.

Horacio Calcaterra se queda en Universitario

Horacio Calcaterra, de 36 años, sostendrá su cuarta temporada en la segunda etapa que vive con Universitario. Tras su primer ciclo en el club en 2012, retornó a la disciplina merengue en 2023 luego de un largo periodo en Sporting Cristal.

Fichado durante la gestión de Manuel Barreto en la dirección deportiva, ‘Calca’ fue un futbolista que sumó experiencia y alternó en diversos partidos como titular u opción de recambio.

En 2023 alcanzó a disputar hasta 46 partidos en la ‘U’, siendo recordado por el gol en Matute que sentenció el título de la Liga1 frente a Alianza Lima. Para el año siguiente apareció en 35 compromisos.

En la última temporada, una lesión muscular lo tuvo por varios meses de baja, por lo que llegó a ser parte de 20 partidos entre la Liga1 y Copa Libertadores. Desde su regreso aportó con 6 goles.

Ya con la llegada de Álvaro Barco a la dirección deportiva y aún con Jorge Fossati en la dirección técnica, se tenía acordada la renovación de contrato del volante nacionalizado peruano, que finalmente hace oficial la ‘U’ este viernes.

El mercado de Universitario

Después de conseguir el tricampeonato de la Liga1, el segundo en toda su historia, en Universitario se cambiaron los planes que se manejaban en principio al acordarse la salida del técnico Jorge Fossati. Ante ello, llegó el español Javier Rabanal, campeón de la última liga ecuatoriana con Independiente del Valle.

El club hasta el momento dio a conocer que no siguen Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez (firmó por Alianza Lima). A préstamo se fue Gustavo Dulanto (Sport Boys) y renovó Matías Di Benedetto.

El primer fichaje de Universitario para la próxima temporada es el defensa argentino Caín Fara, de 31 años, quien llega desde el Atlanta de su país.