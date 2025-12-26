Jorge Fossati habló sobre posible demanda a Universitario tras su salida del tricampeón peruano

Universitario de Deportes presentó a su nuevo entrenador, el español Javier Rabanal, de cara a su participación a la próxima Liga1 y a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el uruguayo Jorge Fossati continúa generando noticias debido a su abrupta salida.

En las últimas semanas, Fossati habló con la prensa peruana e indicó que esperaba continuar dirigiendo a Universitario con miras al histórico tetracampeonato. Además, evidenció su molestia, ya que asegura que la administración crema debe definir sus temas económicos que se encuentran pendientes tras desvincularse como director técnico.

Ahora, en una reciente entrevista respondió si ha meditado en demandar a Universitario respecto a un tema económico que aún no está resuelto.

"Me parece que preguntarme eso es como hablar mal de las autoridades. ¿A quién demandarías tú? A alguien que no te cumple. Me parece que la pregunta está fuera de lugar, porque no quiero imaginarme en ese escenario (demandar a la ‘U’). No tengo por qué imaginármelo tampoco", afirmó a El Comercio.

Fossati espera respuesta de Universitario

Jorge Fossati puntualizó que espera que la 'U', con Franco Velazco como administrador, cumpla con el contrato que acabó por rescindirse en las últimas semanas.

"En definitiva, lo único que te puedo decir, es que no hay nada que discutir, hay un contrato como bien dijo el doctor Velazco en su momento, la posición era cumplir con ese contrato. Después está la voluntad nuestra de no hacer nada. Simplemente que cumplan como dice en el comunicado que nos enviaron a nosotros con la cláusula y nada más", sentenció.