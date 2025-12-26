Desde Europa hacia Arequipa: Franco Zanelatto se convirtió en nuevo jugador de Melgar

Un regreso más para la Liga1. FBC Melgar anunció este viernes el fichaje del atacante Franco Zanelatto, quien retornará al certamen nacional tras su experiencia en el fútbol europeo.

“¡Bienvenido a la ciudad blanca, Franco!”, dio a conocer el club rojinegro a través de sus redes sociales. “¡Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque. Franco se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa”, complementa Melgar en el anuncio de la incorporación.

Melgar se refuerza con Franco Zanelatto

Franco Zanelatto, de 25 años, jugó hasta la temporada 2024 en Alianza Lima. Tras no alcanzar un trato por la renovación de su contrato se fue como agente libre y dio el salto a Europa con el OFI Crete, elenco que forma parte de la Primera División de Grecia.

El delantero peruano estuvo marcado por las lesiones musculares a lo largo de este año, por lo que solo alcanzó a aparecer en 7 partidos. Así, el conjunto heleno dio por finalizado el vínculo que los unía la semana pasada.

Zanelatto llega como futbolista libre a Melgar, donde se reencontrará con Juan Reynoso. El técnico consideró al extremo durante el periodo en el que estuvo al frente de la Selección Peruana.

En las Eliminatorias 2026 fue titular frente a Argentina en Lima y en la visita a Bolivia, mientras que también ingresó en el empate con Venezuela.

Altas y bajas en Melgar para el 2026

FBC Melgar seguirá bajo la dirección de Juan Reynoso para la próxima temporada, en la que apunta a recuperar el protagonismo en la lucha por el título de la Liga1 y también afrontará la Copa Sudamericana. Su rival en la primera fase es Cienciano.

En el ‘Dominó’ no continúan para la próxima campaña Mariano Barreda, Percy Liza, Mathías Llontop, Tomás Martínez y Pier Barrios.

Hasta el momento Melgar anunció los fichajes de los delanteros Pablo Erustes, Jeriel de Santis y ahora suma a Franco Zanelatto.