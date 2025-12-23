Caín Fara emocionado por su fichaje: "Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo"

Universitario de Deportes busca renovar su plantel y este martes oficializó el fichaje del defensa argentino Caín Fara, que se sumará al plantel que dirigirá el entrenador español Javier Rabanal.



"Hola cremas, me siento orgulloso de llegar al único grande del Perú", fue lo primero que dijo Fara en un video publicado por la 'U' a través de sus redes sociales. "Nos vemos pronto, y dale U", agregó el defensor de 31 años.

Fara también se pronunció mediante una publicación en su cuenta de Instagram con el fin de agradecer el apoyo que ha recibido de los hinchas cremas.

“Gracias de corazón por todos los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera”, escribió.

En otro momento, Fara dejó en claro que trabajará y que "dará la vida" por defender al tricampeón nacional. “Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores”, culminó.

Caín Fara es uno de los jales de Universitario. | Fuente: Universitario

La carrera de Caín Fara antes de llegar a la 'U'

Caín Fara, de 31 años, es un zaguero central que inició su carrera en las divisiones formativas de Rosario Central, dando sus primeros pasos como profesional en equipos de Argentina como Juventud Antoniana, Estudiantes de Caseros, Ferro Carril Oeste, Aldosivi y Tigre, donde consolidó su juego defensivo.

Posteriormente, tuvo experiencias internacionales en clubes como Sol de América de Paraguay y en el fútbol ecuatoriano, defendiendo las camisetas de S.D. Aucas, donde fue campeón nacional en 2022, y C.S. Emelec antes de su llegada al Atlanta de Argentina.