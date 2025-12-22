Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario confirmó la salida de Catalina Usme del equipo femenino

Catalina Usme se va de Universitario de Deportes.
Catalina Usme se va de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La volante colombiana se había constituido en uno de los más altos valores de Universitario en la Liga Femenina.

Universitario de Deportes anunció de manera oficial la salida de la mediocampista colombiana Catalina Usme, quien ya no formará parte del cuadro crema de cara a la Liga Femenina 2026.

A través de sus redes sociales, la 'U' agradeció a Usme por su etapa en el subcampeón del torneo local. "Gracias por tu garra, Cata", apuntó.

"Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas ¡Éxitos en tus futuros retos!", agregó.

Hay que indicar, que Catalina se marca del cuadro merengue después que se confirmó la salida de su hermano, Carlos André Usme, quien dejó el cargo de director técnico del equipo femenino.

Usme llegó a Universitario a inicios de temporada. Durante su etapa en el club, logró clasificar al cuadro Crema en la Copa Libertadores 2026.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Universitario Femenino

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA