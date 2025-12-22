Javier Rabanal en Universitario: ¿quiénes conforman su cuerpo técnico rumbo al tetracampeonato?

Universitario de Deportes apostó por el español Javier Rabanal como reemplazante del uruguayo Jorge Fossati en pos de continuar con los éxitos deportivos, principalmente rumbo al tetracampeonato.

Javier Rabanal, de 46 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, donde desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito formativo y profesional. El DT trabajó en España, Canadá, China y Países Bajos, desempeñándose en clubes vinculados a procesos de desarrollo juvenil y alto rendimiento, lo que le permitió adquirir una sólida base metodológica y una visión integral del juego.

Durante la presente temporada, tuvo su primera experiencia como director técnico principal en Sudamérica al frente de Independiente del Valle, reconocido por su modelo deportivo. Así logró consagrarse campeón en el torneo local y, a nivel internacional, alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.

Rabanal estará acompañado por Santiago Gonzales Lemus, asistente técnico, Sergi López Castello, preparador físico, y Mathias Almeida, analista de video.